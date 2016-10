Pence ei saa enda sõnul Trumpi solvavaid märkusi kaitsta

«Ma ei saa tema märkustele läbi sõrmede vaadata ja neid kaitsta,» teatas Pence avalduses, lisades, et Trumpi pühapäevane valimisdebatt demokraatide presidendikandidaadi Hillary Clintoniga on ärimagnaadi jaoks võimalus näidata, mis on tema südames.

Pence teatas ühtlasi, et loobub osalemast kampaaniaüritusel Wisconsinis koos esindajatekoja vabariiklasest spiikri Paul Ryaniga.

2005. aastast pärit videosalvestises, mille reedel avaldasid Washington Post ja NBC News, praalis Trump, kuidas ta üritas seksida abielunaisega, ning tegi veel mitmeid seksuaalse sisuga nilbeid avaldusi. Trump on märkuste eest vabandanud.

Trump välistas laupäeval USA vabariiklaste presidendikandidaadi kohalt taandumise pärast solvavate märkuste ilmsikstulekut naiste aadressil, mis tõi kaasa parteikaaslaste üleskutsed kõrvale astuda.

«Ma ei taanduks kunagi. Ma ei ole oma elus kunagi taandunud,» lausus Trump laupäeva hommikul päevalehele Washington Post.

Ärilehele Wall Street Journal ütles ta, et tema loobumise võimalused on nullilähedased.