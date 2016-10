Venemaa tõrjus prantslaste Süüria resolutsiooni

Julgeolekunõukogu 11 liiget toetasid resolutsiooni, vastu olid Venemaa ja Venezuela ning Hiina ja Angola jätsid hääletamata.

Vene suursaadik nõukogus Vitali Tšurkin kinnitas enne hääletamist veelkord, et läbi ei lähe venelaste ega ka prantslaste pakutud Süüria resolutsioon.

«Täna osaleme me teiega ühes kõige kummalisemas näitemängus ÜRO Julgeolekunõukogu ajaloos. Meil seisab ees hääletamine kahe resolutsiooniprojekti üle, mille kohta me väga hästi teame, et kumbki neist ei lähe läbi,» ütles Tšurkin.

Tšurkin rõhutas, et taoline täielik ajaraiskamine on tema arvates lubamatu.

Prantsuse välisminister Jean-Marc Ayrault külastas laupäeval maailmaorganisatsiooni, et püüda läbi suruda Pariisi koostatud resolutsioonikavandit.

«Mul on ikka veel lootust, et resolutsioon võidakse heaks kiita ja ellu viia,» ütles Ayrault reedel Washingtonis.

Venemaa lubas kohe seepeale kasutada oma vetoõigust ja blokeerida Prantsusmaa koostatud resolutsioonikavand relvarahust Aleppos ja lennukeelutsooni kehtestamisest selle linna kohal.

«Ma ei näe mingisugust võimalust, kuidas me saaksime lubada selle resolutsiooni vastuvõtmist,» ütles Tšurkin.