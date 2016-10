ÜRO Julgeolekunõukogu tõrjus venelaste Süüria resolutsiooni

Resolutsiooni hääletasid maha üheksa liiget, kelle seas USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa. Poolt hääletas neli riiki ja kaks jättis hääletamata.

Venemaa vetostas enne seda Prantsusmaa esitatud ning USA ja Suurbritannia toetatud Süüria resolutsiooni. Julgeolekunõukogu 11 liiget toetasid resolutsiooni, vastu olid Venemaa ja Venezuela ning Hiina ja Angola jätsid hääletamata.

Vene suursaadik nõukogus Vitali Tšurkin kinnitas enne hääletamist veelkord, et läbi ei lähe venelaste ega ka prantslaste pakutud Süüria resolutsioon.

"Täna osaleme me teiega ühes kõige kummalisemas näitemängus ÜRO Julgeolekunõukogu ajaloos. Meil seisab ees hääletamine kahe resolutsiooniprojekti üle, mille kohta me väga hästi teame, et kumbki neist ei lähe läbi," ütles Tšurkin.

Tšurkin rõhutas, et taoline täielik ajaraiskamine on tema arvates lubamatu.