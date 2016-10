Haiti kuulutas välja kolmepäevase leina

Sel nädalal Haitit räsinud maru nõudis riigi edelapiirkonnas vähemalt 470 inimelu. Abiorganisatsiooni Oxfam hinnangul võib ohvrite arv aga tõusta koguni 900-ni, sest katastroofist puudub siiani täielik ülevaade.

Mitmel pool riigis on täielikult katkenud igasugune ühendus, sest tormis on hävinenud teed ja sideliinid.

Tsiviilkaitseametnik Fridnel Kedler lausus uudisteagentuurile AP, et ta ootab ohvrite arvu kasvu, sest võimud ei ole suutnud pääseda näiteks Grande-Anse departemangus asuva kahe kogukonnani.

Abiorganisatsiooni CARE teatel purustas Matthew täielikult Haiti lõunaosa Jérémie linna.

"Jérémie on täielikult purustatud. 80 protsenti hoonetest on minema pühitud. Kõik telefonikaablid ja elekter on läinud. Linn on täielikult ära lõigatud ning kõigil hakkab otsa saama toit ja raha," kirjutas CARE Haiti-direktor Jean-Michel Vigreux neljapäeval Twitteris.