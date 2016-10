Avalikustati äärmiselt seksistlikud intervjuud Trumpiga

Muuseas rääkis Trump oma tütre Ivanka Trumpi kehast, menstruaaltsükli ajal naistega seksimisest, kolme inimest hõlmavast seksuaalvahekorrast ja suhete lõpetamisest, kui naine saab 35 aastat vanaks.

Trumpi pikk misogüünsete ja seksistlike kommentaaride ajalugu võttis uue pöörde reede õhtul, kui Washington Post avaldas audiosalvestused 2005. aastast, kus Donald Trump väitis, et naiste ahistamine on õigustatud, kuna ta on kuulus. Nüüd on lekkinud aga uued materjalid, mis on salvestatud intervjuudest raadiosaatejuhi Howard Sterniga.

Mitmes intervjuus avaldas Trump arvamust oma tütre Ivanka Trumpi füüsise kohta, rääkides ka tema rindade suurusest. Sterni küsimusele, kas ta võib kutsuda Trumpi tütart «heaks tagumikuks» vastas Trump, et loomulikult, kuna ta on ilus naine.

Lisaks sõnas vabariiklaste presidendikandidaat, et naiste täiuslik iga on 30 ja 35 aastastega on mõistlik suhe lõpetada. Trumpi väitel tal endal vanusepiiri ei ole ja tema arvates on täisealiseks saanutega isiklikud seksuaalsuhted normaalsed.

2008. aastal salvestatud intervjuus sõnab Trump, et tema seksuaalselu oma naise Melania Trumpiga on väga aktiivne ning et ta on maganud korraga kolme naisega.

Trump tuletas ka meelde, et talle kuulub Miss Universumi iludusvõistlus ning küsimusele, kas ta magab võistlustel osalenutega, vastas Trump, et ei saa keelduda, kuna ei soovi võistlejate tundeid riivata. Ta lisas, et see on iludusvõistluse omaniku kohus.

1993. aastal abielurikkumisest rääkides imestab Trump, et Stern on oma naisele truu olnud. «Ma olin oma naisele truu palju aastaid, kuni sain aru, et abielu ei tööta,» sõnas Trump. Lisaks võrdleb Donald Trump oma naise aktsenti Hiina piinamismeetodiga, mis ajapikku ainult hullemaks muutub.