«Me teeme kõik, et leida rünnaku korraldajad ja tuua nad kohtu ette, et nad saaksid väärilise karistuse,» sõnas Prantsuse president Francois Hollande.

Hollande ütles, et rünnak Pariisi 1960. aastatel ehitatud Grande Borne linnajaos on mõtlematu ja talumatu, kuna ohustas korrakaitsjate elusid, kelle eesmärk on kodanikke kaitsta.

Peaminister Manuel Vallsi teatel rünnati kaht politseinikku süütepommidega, kui nad olid Grande Borne kõrge ohutasemega tsoonis patrullimas. «Neile appi tulnud kolleege rünnati samuti,» sõnas Valls ja nimetas rünnakut äärmiselt tõsiseks ja väga argpükslikuks.

Politseialiikas kirjeldas ründerelva kui Molotovi kokteili. Kahel kannatada saanud korrakaitsjal on tõsised põletushaavad ja nad on viidud Pariisis asuvasse haiglasse, lisas allikas.