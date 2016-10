Lavrov: Moskva ja Washingtoni suhted on drastiliselt muutunud

«Oleme täheldanud asjaolude drastilist muutumist selles osas, mis puudutab praegu USA Venemaa-poliitika aluseks olevat agressiivset russofoobiat,» lausus Lavrov usutluses telekanalile Pervõi kanal.

Ministri väitel pole tegemist üksnes retoorilise russofoobia, vaid agressiivsete sammudega, mis puudutavad Venemaa rahvuslikke huvisid ja seavad ohtu julgeoleku.

«See on NATO ja selle taristu lähenemine meie piiridele, ameerika raskerelvade, Põhja-Atlandi alliansi lennuväe ja õhutõrje paigutamine meie ja meie liitlaste piiridele nii Euroopa kui Aasia lõigus. Kahtlemata on ka sanktsioonid ebasõbralik, ma ütleks vaenulik tegevus,» märkis ta.

Saatejuhi vahemärkusele, et avaldus Vene-USA suhete drastilisest muutumisest on väga tõsine asi, vastas minister: «Muidugi, see on minu meelest fakt.»

Lavrovi väitel ilmutas Moskva väga kaua strateegilist kannatlikkust, sest suhete halvenemine olevat USA süül ühepoolselt alanud juba ammu enne Ukraina sündmusi.

Ministri sõnul astus just nende muutuste tõttu Moskva välja ka relvaplutooniumi utiliseerimise leppest. Lepe näeb ette sellist võimalust, lisas ta.

«Lepe sõlmiti ajal, mil suhted olid normaalsed, tsiviliseeritud, kui kumbki teineteise suhtes häbematult ei käitunud, ei püüdnud partnerit mingi paariana näidata, ei tegelnud solvangutega ega püüdnud sekkuda siseasjadesse,» lausus Lavrov.

Ministri sõnul ei kavatse Venemaa leppest väljumisest hoolimata kasutada ühelgi tingimusel plutooniumi sõjalistel eesmärkidel.