Lavrov: Venemaal on vahendid oma objektide kaitsmiseks Süürias

«Need on väga ohtlikud mängud, kui arvestada, et Süüria seadusliku valitsuse kutsel selles riigis viibival Venemaal on seal kaks baasi ja õhutõrjevahendid meie objektide kaitseks,» lausus Vene minister, kommenteerides meediasse lekkinud ettepanekuid rünnata Süüria õhujõudude lennuvälju.

Tema sõnul mõistavad USA sõjaväelased, et vaja on säilitada rahu.

«Me näeme suurepäraselt, et suurem osa USA sõjaväelasi saab aru, et vaja on olla mõistlik ning mitte juhinduda mingitest emotsioonidest või äkilistest agressiivsuspuhangutest,» märkis Lavrov teleusutluses.

Välisministri sõnul loodab ta, et kuumad pead Washingtonis rahunevad.

«Ma olen veendunud, et välisminister John Kerry, kellega me seda olukorda arutasime, ei nõustu sellise lähenemisega, nagu ka Barack Obama, kes on Vene presidendile Vladimir Putinile korduvalt öeldnud, et toetab kindlalt Süüria kriisi poliitilist lahendamist,» lisas Lavrov.