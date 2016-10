ERR Washingtonis: USA valimiskampaanias tundub olevat üks olulisemaid murrangupunkte

Reede õhtul avalikustatud video Donald Trumpi ütlemistest, kuidas ta võib naisi ahistada seetõttu, et ta on kuulus, on nädalavahetuse jooksul tekitanud oluliselt suurema tagasilöögi kui tema varasemad väljaütlemised mehhiklaste, sõjakangelaste, teiste naiste ja moslemite suunas, vahendas ERRi uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

Kümned kongressiliikmed, endised ja praegused ministrid, kubernerid ja senaatorid on kas öelnud otse välja, et nemad ei suuda Trumpi kommentaaride tõttu teda enam toetada, või siis lausa kutsunud teda üles loobuma kampaaniast ja andma teatepulk üle tema asepresidendikandidaadile Mike Pence'ile.

Donald Trump on nädalavahetusel öelnud nii sotsiaalvõrgustiku Twitteri vahendusel kui ka oma kampaanianõunike ja pressiesindajate kaudu, et ei kavatse alla anda ning nimetab lekitatud videot olulistest teemadest tähelepanu kõrvale tõmbavaks teemaks.

Ööl vastu esmaspäeva leiab aset järjekordne presidendikandidaatide teledebatt, mida vahendab ka Postimees.