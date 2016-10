Leedu parlamendivalimistel saatis edu Talurahva ja Roheliste Liitu

Talurahva ja Roheliste Liitu toetas avavoorus 22,26 protsenti valijaist, konservatiivne Isamaaliit - Leedu Kristlikud Demokraadid said 20,7-protsendise toetusega 19 saadikukohta. Valitsevaid sotsiaaldemokraate toetas 14,6 protsenti valijaist, mis annab seimis 13 kohta.

Neljandaks tulid opositsioonilised liberaalid kaheksa saadikukohaga, võimuliitu kuuluv Kord ja Õiglus, Leedu Poolakate Valimisaktsioon ning Kristlike Perede Liit ületasid vastavalt 5,6- ja 5,5-protsendise toetusega valimiskünnise ja peaksid saama seimis viis kohta.

Sotsiaaldemokraatide ja Korra ning Õigluse järel võimuliitu kuuluv Tööerakond esialgsetel andmetel valimiskünnist ei ületanud.

Valimisaktiivsus oli 49,9 protsenti.

Ülejäänud 71 koha jagunemine selgitatakse 23. oktoobril.

«Tegemist oli protestihääletusega vasakpoolse võimuliidu vastu,» ütles Vilniuse Rahvusvaheliste suhete ja poliitikateaduste instituudi direktor Ramūnas Vilpišauskas AFP-le.

Talurahva ja Roheliste Liit on avatud koalitsioonikõnelusteks nii parem- kui vasakerakondadega, ent on teatanud, et mingeid läbirääkimisi enne teist vooru ei peeta.

Talurahva ja Roheliste Liidu poliitik Ramūnas Karbauskis ütles, et erakond loodab olla eelseisvatel koalitsioonikõnelustel suurim jõud. «Võimalik on, et meiega ühinevad koalitsioonis Leedu hüvanguks nii sotsiaaldemokraadid kui ka konservatiivid. Ideoloogiliselt oleme lähedased. Hääletus tööseaduse üle näitas, et sotsiaaldemokraadid ei ole üldse vasakpoolsed,» sõnas ta.

Endise siseministri Saulius Skvernelise sõnul räägib Talurahva ja Roheliste Liit ilmselt nii sotsiaaldemokraatide kui ka konservatiividega. Ta toonitas samas, et teine voor on veel ees.

Isamaaliidu esimees Gabrielius Landsbergis ütles, et koostöö sotsiaaldemokraatidega on vaevalt võimalik, ning lubas veenda Talurahva ja Roheliste Liitu looma koalitsiooni konservatiivide ja liberaalidega. «Leedu vajab kahtlemata muutusi ning näib, et need on tulemas.»

Leedu seimis on 141 liiget, neist 70 valitakse üleriigilises mitmemandaadilises ringkonnas partei- ja koalitsiooninimekirjade alusel, 71 ühemandaadilistes ringkondades, kus saab hääletada ühe konkreetse kandidaadi poolt.

Kaksteist erakonda osales valimistel iseseisvalt, aga neli parteid on moodustanud kaks koalitsiooni. Seimi pääsemiseks peab erakond ületama viieprotsendise valimiskünnise, koalitsiooni jaoks on künnis seitse protsenti.

Kampaania keskseks teemaks oli majandus, Euroopa Liiduga ühinemisest saadik on välismaale tööle läinud umbes 370 000 leedulast.