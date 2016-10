Nina L. Hruštšova: otsedemokraatia järgmine rünnak – Nobeli rahupreemia saanud Colombia leppe põhja laskmine

Taas on referendum ühe riigi pea peale pööranud. Juunis otsustasid Briti valijad oma riigi Euroopa Liidust välja astumise poolt ning nüüd on colombialased napi enamusega tagasi lükanud rahuleppe Colombia Revolutsiooniliste Relvajõududega (FARC) (mis sai reedel ka Nobeli rahupreemia - toim.). Colombias on tehtud hüpe tundmatusse, mis võib olla ka hüppeks tagasi vägivaldsesse lõppematu sõja kuristikku, kirjutab Nina L. Hruštšova.