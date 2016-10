Jeemeni ekspresident kutsus Saudi Araabiale kätte maksma

"Ma kutsun kõiki relvajõudude, julgeoleku- ja rahvakomiteede liikmeid (maakaitseväelasi) üles .... liikuma rindele, piiridele, et kätte maksta," lausus ta telepöördumises.

Saleh, kes astus 2012. aastal üleriigiliste protestide ja Saudi Araabia vahendatud rahualgatuse järel tagasi, juhib vägesid, mis jooksid üle Iraani toetatavate šiiamässuliste poole, kes vallutasid 2014. aasta septembris Jeemeni pealinna.

"Me peame kätte tasuma oma kaotuste eest ... nende eest, kes on hukkunud nii armeebaasides kui turgudel, sealhulgas nurjatute tapatalgute ajal, millest suurim on veresaun matusetalitusel," ütles ta viidates laupäevastele õhulöökidele, milles tuntud mässulise isa matustel hukkus 140 ja sai viga üle 500 inimese.

Saudi-juhitav koalitsioon on lubanud rünnakuid uurida, ÜRO peasekretär Ban Ki-moon on kutsunud üles korraldama erapooletut juurdlust.

USA lubas laupäeval alustada viivitamatut uurimist seoses Jeemenis aset leidnud ohvriterohke õhurünnakuga. Valge Maja riikliku julgeolekukomitee esindaja Neil Price ütles, et USA on äärmiselt mures tsiviilohvrite nii suure arvu pärast ja vaatab üle oma suhted Saudi Araabia juhitud koalitsiooniga.

"Vägivald tsiviilisikute vastu Jeemenis peab otsekohe lõppema," ütles ÜRO Jeemeni humanitaarabikoordinaator Jamie McGoldrick.

Alates 2015. aasta märtsis president Abedrabbo Mansour Hadi toetuseks konflikti sekkunud koalitsiooni on korduvalt kritiseeritud tsiviilohvrite põhjustamises.

Jeemeni konfliktis on vastamisi rahvusvaheliselt tunnustatud presidendile Hadile lojaalsed jõud, mida toetab Saudi Araabia juhitav koalitsioon ning šiiamässulised huthid ja nendega liidus olevad ekspresident Saleh'le lojaalsed väed.