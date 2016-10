Suri legendaarne filmirežissöör Andrzej Wajda

Lech Wałęsa – kangelane või reetur?

Tänapäeval nõustub enamik ajaloolasi sellega, et ajalooprotsessid, mis viisid kommunistliku idabloki lagunemiseni ning Ida- ja Kesk-Euroopa rahvaste vabanemiseni, said alguse Poolast. Paljud näevad selle vabadusesädeme süütajatena 1980. aastal asutatud Solidaarsuse liikumist ja selle karismaatilist juhti Lech Wałęsat. Tema kaaluga liidreid on Ida- ja Kesk-Euroopas kahtlemata vähe. Tegemist on ka Poola ekspresidendi ja Nobeli rahupreemia laureaadiga. Jutud Wałęsa sidemetest kommunistliku režiimi salapolitsei SBga on ringelnud juba ammu, kuid veebruaris tulid avalikuks materjalid endise Poola siseministri Czesław Kiszczaki eraarhiivist, mille hulgas muuhulgas väidetavalt Lech Wałęsa 1970. aastal käsitsi kirjutatud nõusolek hakata SB informaatoriks. Wałęsa elu tumedatest varjudest, käimasolevast skandaalist ning tema kohast Poola ühiskonnas ja ajaloos rääkis Postimehele politoloog ja ajakirjanik Zygmunt Dzieciolowski.