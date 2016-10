Ühendriikides on orkaan Matthew nõudnud 18 inimese elu

Matthew on põhjustanud Florida idarannikul üleujutusi ja elektrikatkestusi. Lisaks Floridale on hädaolukord kuulutatud välja Georgia, Lõuna-Carolina ja Põhja-Carolina osariigis.

Põhja-Carolina kuberner Pat McCrory kinnitas kaheksa inimese hukkumist orkaani põhjustatud tulvades. Kuberneri sõnul on kadunud veel viis inimest.

Ülejäänud ohvrid kaotasid elu Floridas ja Georgias.

Enne Ühendriike Haitit räsinud orkaan nõudis riigis viimastel andmetel pea 900 inimelu.

Abiorganisatsiooni CARE teatel purustas Matthew täielikult Haiti lõunaosa Jérémie linna. Haiti võimud teatasid laupäeval, et kuulutasid riigis välja kolmepäevase leina.

"Jérémie on täielikult purustatud. 80 protsenti hoonetest on minema pühitud. Kõik telefonikaablid ja elekter on läinud. Linn on täielikult ära lõigatud ning kõigil hakkab otsa saama toit ja raha," kirjutas abiorganisatsiooni Haiti osakonnajuhataja Jean-Michel Vigreux Twitteris.