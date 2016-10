Orkaan Matthewle järgnes Haitil koolerapuhang

Rahvusvahelise meedia teatel hukkus orkaani tõttu ligi 900 inimest ja kümned tuhanded vajavad kohest humanitaarabi.

Punase Risti andmetel on Haitil hakanud levima koolera, kuna puhas vesi on segunenud kanalisatsiooniveega ja oodata on laiemat haiguspuhangut.

«Üleujutuse tõttu on sanitaarolud viletsad ja see tingis haigestumise. Kraanivesi ei ole enam puhas. Seni on koolerasse surnud mõned inimesed, kuid haigestumiste ja surmajuhtumite arv kasvab,» edastas abiorganisatsiooni Pan American Health Organisation.

Orkaan Matthew liikus üle Haiti möödunud teisipäeval, tuues kaasa paduvihma ja tuule kiirusega 233 kilomeetrit tunnis. Haiti võimude teatel tabas orkaan rannikualade külasid, kus sattus ohtu üle 60 000 inimese.

Orkaanis üks enam kannatada saanud linnu oli edelaosas asuv Port-Salut. Piirkonnas hukkus sadu inimesi, kellest 86 kaotas elu Chantalis, kus suured puud majadele kukkusid.

Matthew liikus Kariibi merelt edasi USA idaranniku suunas, möödunud nädalalõpul kaotas orkaanis elu kolm inimest Põhja-Carolinas ja kaks Georgias.

Enne orkaani saabumist andsid USA võimud käsu evakueerida idaranniku lõunapoolsetes osariikides 1,6 miljonit inimest.

USA idarannikule jõudes Matthew nõrgenes, tuule kiirus ulatus seal 195 kilomeetrini tunnis. Meteoroloogide teatel on Matthew veelgi nõrgenenud ja liigub USA idarannikult tagasi Kariibi merele.