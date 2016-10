Süüria režiimiväed jätkavad edasitungi Aleppos

Režiimiväed ja nende liitlased liiguvad tänav haaval edasi linna idaosas, mis on alates 2012. aastast valitsuse kontrolli alt väljas.

«Kokkupõrked lahinguväljal ning ägedad õhurünnakud jätkusid kogu öö ja pühapäeva, eriti Sheikh Saidi linnajaos Aleppo idaosas,» ütles vabaühenduse Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus direktor Rami Abdel Rahman. Vaatluskeskuse sõnul hõivasid režiimiväed Janduli risttee Aleppo kirdeosas.

Äsjaste edasitungide eesmärk on valmistada ette otsustavat maavägede pealetungi, teatas Süüria valitsusele lähedal seisev ajaleht Al-Watan.

Damaskus ja selle liitlane Venemaa on alates pealetungi algusest 22. septembril andnud Aleppo idapoolsetele linnaosadele pea katkematult õhulööke. Lisaks on ülestõusnute käes olevaid alasid tabanud tünnipommid ja suurtükituli.

Vaatluskeskuse andmeil on alates pealetungi algusest Aleppo idaosas surma saanud 290 inimest, enamik neist tsiviilisikud. Hukkunute seas on 57 last. Lisaks on valitsusvägede kontrolli all olevas Aleppo lääneosas ülestõusnute suurtükitules hukkunud 50 tsiviilisikut, nende seas üheksa last.

Venemaa pani laupäeval veto Prantsusmaa resolutsioonikavandile ÜRO Julgeolekunõukogus, mis kutsus õhurünnakuid Aleppos peatama.

Lääneriigid blokeerisid seejärel omakorda Moskva resolutsiooni, milles õhurünnakute peatamist ei mainita.