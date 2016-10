Politico: seitse eriti vastikut solvangut Trumpi ja Clintoni tänasest debatist

1. Trump nimetab Clintonit kuradiks.

«Kõik, mida tuleb teha, on vaid WikiLeaksi dokumentidesse vaadata. Sealt on näha, mida nad ütlesid Bernie Sandersi kohta, ning milline oli vestlus superdelegaatide ja [endine demokraatide rahvuskomitee esinaine] Deborah Wasserman Schultziga. Mind üllatas, et andis kuradile toetusallkirja.»

WikiLeaksist selgus, et Scultz ja teised demokraatide rahvuskomitee juhtivad tegelased eelistasid Clintoni kampaaniat Sandersile - toim.

2. Trump nimetab Bill Clintonit poliitikaajaloo kõige hullemaks ahistajaks.

«Kunagi pole selle riigi poliitikas olnud kedagi, kes oleks naiste suhtes sedavõrd ahistav olnud. Nii et seda võib öelda igat moodi - Bill Clinton ahistas naisi, kuulutas Trump publiku poole, kus istus ka Bill Clinton ise. Hillary Clinton ründas neidsamu naisi ja ründas neid tigedalt. Neli sellist naist on täna ka siin.»

3. Clinton nimetab Trumpi ameti jaoks kõlbmatuks.

«Eelmiste vabariiklaste presidendikandidaatidega olid mul poliitilistes küsimustes, poliitikategemises ja põhimõtetes küll eriarvamused, kuid mul ei tekkinud kunagi kahtlus nende kõlblikkuses. Donald Trumpiga on teine lugu,» ütles Clinton.

4. Trump ütleb, et laseks Clintoni vangi panna.

«See on tõesti kohutavalt hea, et keegi Donald Trumpi temperamendiga inimene ei vastuta meie riigi seaduste eest,» ütles Clinton, kui Trump oli lubanud presidendiks saades ametisse nimetada eriprokuröri, kes Clintoni tegevust uuriks.

«Sest sa oleksid siis vanglas,» tulistas Trump vastu.

5. Trump ütleb Clintonile, et too peaks enda pärast häbi tundma.

«Kui ütled, et selles ei olnud midagi väärat, et kustutasid 39 000 emaili,» siis peaksid enda pärast häbi tundma, ütles vabariiklaste kandidaat.

6. Clintoni väitel on vabariiklased Trumpi hülgamas.

Kui Trump süüdistas Clintonit taaskord erameiliserveri kasutamisest, põrutas Clinton talle: «Olgu, Donald. Ma saan aru, et sulle meeldib tähelepanu kõrvale juhtida ja ükskõik mida rääkida, peaasi, et saaks vältida oma kampaaniast ja sellest kõnelemist, et vabariiklased jätavad sind maha.»

7. Trump nimetab Clintonit vihkajaks

«Tema südames on meeletu vihkamine, ja kui ta ütles [, et Trumpi toetajad on] kahetsusväärsed, siis ta ka mõtles seda,» rääkis Trump ja lisas veel otsa: «Temas on tohutu viha.»