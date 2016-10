Gorbatšov: maailm on jõudnud ohtlikku punkti

Moskva ja Washingtoni suhted, mis olid niigi Ukraina konflikti tõttu madalaimas seisus pärast külma sõda, on viimase nädala jooksul veelgi pingestunud. USA süüdistab Venemaad tsiviilisikute ründamises Süürias ning peatas kõnelused Moskvaga Süüria relvarahu üle, Venemaa teatas samal ajal rea tuumalepingute peatamisest.

«Kardan, et maailm on jõudnud ohtlikku punkti,» ütles Gorbatšov usutluses riiklikule uudisteagentuurile RIA Novosti. «Ma ei taha anda konkreetseid retsepte, kuid ütlen, et see peab lõppema. Me peame uuendama dialoogi. Selle peatamine oli suurim viga.»

85-aastase Nõukogude Liidu viimase liidri sõnul on vaja naasta prioriteetide juurde. «Need on tuumadesarmeerimine, võitlus terrorismiga, keskkonnakatastroofi ärahoidmine. Nende väljakutsetega võrreldes jääb kõik muu tagaplaanile,» ütles Gorbatšov.