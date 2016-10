Venemaa muudab mereväebaasi Süürias alaliseks

«Süürias saame alalise mereväebaasi Tartusis,» vahendasid Vene uudisteagentuurid asekaitseminister Nikolai Pankovi sõnu.

Vene kaitseministeerium valmistab ette dokumente, mis võimaldaks muuta Tartusi mereväebaasi alaliseks, ütles Pankov täna föderatsiooninõukogu väliskomisjoni istungil.

«Meil tuleb Süüriasse Tartusi alaline mereväevaas. Praeguseks on vastavasisulised dokumendid ette valmistatud, need on ametkondadevahelisel kooskõlastamisel,» ütles Pankov.

Ta rõhutas, et dokumentide valmidusaste on üsna suur.

«Loodame, et varsti palume need dokumendid ratifitseerida samamoodi nagu tänasedki,» lisas asevälisminister.

S-300-de Süüriasse saatmist põhjendas ta vajadusega kaitsta Vene sõjaväebaase.