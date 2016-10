NATO AWACS-i lennuk teeb lühivisiidi Lätti

"Unikaalse sõjalise vahendina oleme saatnud väga tugeva signaali NATO kohalolekust ja usaldusväärsusest, eriti Poolale, Leedule, Eestile ja Rumeeniale," ütles NATO E-3A komponendi komandör brigaadikindral Karsten Stoye. "Hoolimata tulevastest missioonidest lõunas, oleme me järjekindel partner nendele riikidele. Me jätkame meie jälgimislende ja me oleme pidevalt kohal."

"NATO lennupõhise eelhoiatuse ja õhuruumi juhtimise süsteemi lennukid on tähtis element NATO meetmetes," ütles Euroopa liitlasvägede komandör kindral Curtis M. Scaparrotti, märkides, et AWACS-i lennukite missioonid näitavad panustamist alliansi idatiiba.

Läti kaitseministeeriumi andmetel on NATO E-3A AWACS-i lennukid teinud üle tuhande jälgimislennu alates 2014. aasta kevadest, mil Venemaa annekteeris Krimmi.

Rohkem kui tuhat lendu "on jõuline läkitus alliansilt, et mõistetakse geopoliitilist julgeolekuolukorda", ütles Läti kaitseväe juhataja kindral Raimonds Graube. "Liitlaste tugevus on tema jõudude ühtsuses."

10. märtsil 2014 otsustas NATO alustada Poola ja Rumeenia kohal AWACS-i luurelennukite lende, et jälgida olukorra arengut Ukrainas. Kolm päeva hiljem, 13. märtsil, alustasid AWACS-lennukid Saksamaal asuvast Geilenkircheni baasist luurelende.