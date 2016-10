Pildid: Rio politseil oli narkogängiga tulevahetus, hukkus vähemalt kaks gängiliiget

Eesti politseinikud Rios: loodame, et ei pea kaasmaalasi favela'st tankiga ära tooma

Lisaks meie sportlastele ja ülejäänud delegatsioonile ning ajakirjanikele on olümpial kohapeal ka kaks Eesti politseinikku, et abi jõuaks vajadusel kiiremini eestlasteni. Ehk kui on Eesti sportlaste etteasted, siis võib võistluspaiga lähedalt leida ka Taavi Kirsi ja Tarmo Viikmaa. Nii said mehed väga lähedalt näha, kuidas meie sõudjad pronksi võitsid. Tegu on rahvusvahelistel spordivõistlustel korra valvamises kogenud politseinikega, kes käinud nii sügisestel korvpalli Euroopa meistrivõistlustel Riias kui mitmetel jalgpallikoondise mängudel. Kaugelt äratuntavates tuttavates Eesti politsei vormides mehed teavad, et Rio vargad on jõhkrad ja et favela'sse on ka politseil eluohtlik minna: üks kohalik ametivend võitleb seetõttu haiglas oma elu eest.