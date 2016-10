Obama: inimesed saadetakse 2030. aastaks Marsile

«Mul on rõõm teatada, et ehitame koostöös kommertspartneritega uusi vahendeid, mis suudavad transportida astronaute pikkadele missioonidele süvakosmosesse,» teatas Obama kirjutises, mille avaldas CNN. «Need missioonid õpetavad meile, kuidas inimesed suudaksid elada Maast kaugel, mida on vaja pikaks teekonnaks Marsile.»

Obama ei täpsustanud, millised eraettevõtted projektis osalevad.

Lähitulevikus plaanib inimesi Marsile saata ka California ettevõte SpaceX.

USA kosmoseagentuur NASA töötab inimese Marsile saatmiseks välja uut eriotstarbelist kanderaketti (SLS) ja süvakosmose jaoks mõeldud kapslit Orion. Esimene SLSi mehitamata katsetus on paanitakse läbi viia 2018. aastal.