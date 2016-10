Põhja-Korea teatas valmisolekust sõjaliseks vastasseisuks USA-ga

«USA reklaamib oma sõjalis-tehnoloogilist üleolekut, kuid Põhja-Korea on valmis kõigeks, sealhulgas rünnakuks ja kaitseks,» märgiti avalduses.

«Tema (Põhja-Korea) strateegilised relvajõud on suutelised ründama iga punkti meie planeedil ning tema strateegilised allveelaevad, mis on suutelised saatma vee all viibides ballistilisi rakette teele igalt merealalt, on juba võtnud sihikule Ameerika sõjaväebaasid ja -objektid.»

Põhja-Korea Moskva saatkond lisas avalduses, et lääne ekspertide hinnangul on Põhja-Korea suuteline valmistama 2020. aasta lõpuks kuni 100 tuumarelva.

Kommunistliku riigi kõrgeimaks eesmärgiks on «võimekus rünnata täpselt USA mandriosa», märgiti dokumendis, mis edastati Interfaxile.