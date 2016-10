USAs saavad meeste WCd mähkmevahetuskohta

Obama andis allkirja Bathroom Accessible Every Situation Act`ile, mis lühendatud kujul on BABIES Act, allkirja möödunud reedel pärast seda kui see kongressis sai 389 poolt häält, edastab The Independent.

Vastavalt seadusele peab avalikes või ametihoonetes olema igal korrusel vähemalt üks mähkmevahetuskoht ning nüüd tuleb järgneva kahe aasta jooksul luua selline koht ka meeste WCdes.

«Vastavalt seadusele peab ametkondade ja avalike hoonete naiste ja meeste WCdes olema laste mähkemvahetuskoht, mis on ohutu ja hügieeniline ning sobiv kuni kolmeaastase lapse mähkmevahetuseks,» seisab seaduses.

Sellise seaduseelnõu esitas aprillis Rhode Islandi demokraadist kongressi esindaja David Cicilline, kelle sõnul makstakse avalike hoonete kulud kinni maksumaksjate poolt ning seega tuleb need hooned teha võimalikult peresõbralikuks.

«Tulevikus on võimalik lapse mähet vahetada sotsiaalkindlustusametis, postkontorites ja kohtumajades, seda saavad teha nii emad kui isad kogu USAs. Tänan president Obamat, kes selle lõplikult võimalikuks tegi,» lisas esindaja.

Juba paar aastat tagasi hakkasid USA avaliku elu tegelased, sealhulgas ka näitleja Ashton Kutcher nõudma, et ka isad saaksid linnas olles sobivas kohas lapsel mähet vahetada.

Kutcher käivitas möödunud aastas Chenge.org kampaania, milles nõudis meeste WCdesse mähkmevahetuskohta.

New Yorgi osariigi senaatori Brad Hoylmani sõnul peavad lapse eest hoolitsema nii ema kui isa ning asjaolu, et meeste WCdes puuduvad mähkmevahetuskohad, on mineviku jäänuk, rõhutades et emad on põhilised laste eest hoolitsejad.