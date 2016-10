Pildid ja video: hiinlased hakkavad rajama Egiptuse uut pealinna

Selle põhiinvestoriks Hiina suurfirma China Fortune Land Development Company (CFLD), mis investeerib linnaehitusse 20 miljardit dollarit, edastab cnn.com.

Hiina arendajad kohtusid Egiptuse presidendi Abdel Fattah al-Sisiga, et pealinna ehitamises lõplikult kokku leppida ja leping allkirjastada.

Juba varem jõudsid Egiptuse võimud linna ehitamises ja projekti rahastamises kokkuleppele teise Hiina riigifirmaga, mis investeerib sellesse projekti 15 miljardit dollarit. Ehituse esimese faasi maksumuseks arvatakse kujunevar 45 miljardit dollarit. Projketis osalevad ka Araabia Ühendemiraadid, mille firmad omakorda investeerivad Egiptusse miljardeid dollareid.

Projekti kohaselt peaks uus pealinn, mis mahutab viis miljonit inimest, kerkima seitsme aastaga. Uue linna rajamise põhjuseks on asjaolu, et 1000 aastat pealinnaks olnud Kairo on ülerahvastatud ja seal on ruumipuudus.

Egiptuse ehitusminister Mostafa Madbouly sõnas, et uue pealinna rajamine annab noortele andekatele egiptlastele karjääri- ja töövõimalusi.

Esimeses ehitusfaasis rajatakse senisest pealinnast itta jäävasse piirkonda 105 kilometri ulatuses uusi hooneid ja tänavaid. Sinna tuleb uus administratiivkeskus, kus on nii valitsushooned, diplomaatilised esindused, eluhooned, ülikoolid, tehnoloogia- ja innovatsioonipark ning 10 000 kilomeetrit tänavaid ja teid.

Arhitektide ja arendajate sõnul meenutab linnaprojekt pigem Dubaid, mitte enam Kairot, sest tegemist on nüüdisaegsete kõrghoonetega, mille ehitamisel kasutatakse terast ja klaasi.

Projekt on käivitunud, möödunud kuul hakati rajama uue linna administratiivkeskust.

Egiptuse uus pealinn laiub 700 ruutkilomeetril, seal on lisaks hoonetele ja tänavatele ka mitmeid parke ja haljasalasid, samuti on linnal ühendus Suezi kanali piirkonnaga.

20. sajandil ehitasid mited riigid endale uue pealinna, näiteks Brasiilia pealin Brazil rajati 1960, Austraalia sai pealinna Canberra 1913 ja Kasahstani pealinnaks sai 1997 Astana.