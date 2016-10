Pildid: Hispaania politsei konfiskeeris rekordilise koguse hašist

Hispaanlaste teatel takistasid nad 23. septembril jõudmast Liibüasse Panama lipu all seilanud laeva, mille lastiks oli 20 tonni hašist, mis on Vahemerel seni suurim konfiskeeritud hašisekogus, edastab Yle.

Hispaania ranniku lähedal seilanud kaubalaeva meeskond koosnes peamiselt Ukraina kodakondsusega meremeestest.

Septembrikuine politseioperatsioon oli osa juba 2013. aastal käivitunud narkovastase võitluse programmist, milles lisaks Hispaaniale osalevad veel Maroko, Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka ja USA.

Kolm aastat kestnud politseioperatsioonide käigus on konfiskeeritud umbes 100 tonni hašist ja arreteeritud on üle 100 narkokaubitseja, kellest suur osa on süürlased, marokolased ja hispaanlased.

Narkolaevad on lahkunud mõnest Türgi sadamast, et siis Vahemerel võtta lastina peale Marokost pärit hašis.

Hispaania ja teiste riikide politsei andmetel kaubitsetakse Vahemere piirkonnas ka amfetamiiniga, sest Egiptuse merevägi konfiskeeris hiljuti 1,2 miljonit amfetamiinitabletti. Captagon tabletid on populaarsed Lähis-Ida konfliktipiirkondades ja neid kasutavad ka Süüria kodusõja sõdivad pooled.

Hašist ehk kanepivaiku saadakse india kanepi emastaimede õisikutest, mõjuaineks on kannabinoidid. Hašist tarbitakse süües või suitsetades.