19. septembril sai Süüria Aleppo provintsis rünnakus ÜRO abikonvoile surma 18 inimest. Ameerika Ühendriikide ametnike sõnul ründasid 31 veokist koosnevat konvoid Vene sõjalennukid. ÜRO on teatanud, et konvoid tabas õhulöök.

«Aleppos ei olnud humanitaarkonvoi piirkonnas ühtegi Vene lennukit. See on fakt,» lausus Konašenkov vastuseks Briti esidiplomaadi süüdistustele.

Tema sõnul on Johnsoni etteheited samas laadis russofoobse hüsteeriaga, mida mõned Briti võimuladviku liikmed regulaarselt õhutavat.

Johnson üritas süüdistada Venemaad humanitaarkonvoi ründamises pärast «teatud avaliku ligipääsuga satelliidifotode analüüsimist», ütles Konašenkov. «Härra Johnson, kas te avaksite selle avaliku ligipääsuga allika ja näitaksite fotosid ka teistele?» küsis Vene kaitseametkonna pressiesindaja.

Tema sõnul on Vene kaitseministeerium olnud ainus, kes on postitanud video tundmatut päritolu miinipildujatulest humanitaarkonvoile. «Kas teil on need kaadrid olemas või peaksime me saatma need teie «avatud ligipääsule»? Teie tõendid pole pennigi väärt, kui kellelgi peaks tõepoolest olema sellele ligipääs,» lausus Konašenkov.