Kui Donald Trump möödunud aasta 16. juunil teatas, et kavatseb end presidendikandidaadina üles seada, siis oli piisavalt neid, kelle arvates vajab USA just temasugust isikut presidendiks. Trumpist sai vabariiklaste ametlik presidendikandidaat selle aasta juulis.

Hoolimata viimase aja skandaalidest, millest värskeim on 2005. aasta naiste kohta tehtud nilbustevideo päevavalgele tulek, on tal ikka palju pooldajaid. Valimisekspertide hinnangul on 120 miljoni hääletaja seas vähemalt 40 miljonit Trumpi toetajat.

Viis põhjust, miks hääletatakse Trumpi poolt:

Äriline edukus – Trumpi tuntakse kui head ärimeest, kes oskab raha teha ja uusi projekte algatada. Samuti ilmestavad USA linnu mitmed tema ehitatud kõrghooned. Ta astus presidendikampaaniasse poliitilisel maastikul peaaegu tundmatuna, kuid ta rahastab oma kampaaniat ise, mitte ei tee seda annetustest nagu vastaskandidaat, demokraat Hillary Clinton. Ameeriklastele meeldib see, et ta ei ole poliitiliselt korrektne ja oskab raha teha.

«Oma rolli mängib võimuelement, ameeriklased tunnevad, et nende käes on võim, kui nad saavad hääletada ja kui on kandidaat, kelle vaated haakuvad nende omadega. Trump majandusmehena teab, et just keskklassi ameeriklastele on töökohad ja sissetulekud väga tähtis teema,» selgitas Berkeley ülikooli teadlane Sean Galimard.

Paljud Trumpi toetajad on arvamusel, et kandidaat tegi õigesti, kuna ei avaldanud oma maksuandmeid ja oskab maksude vältimiseks kasutada ära seaduseauke.

«Ameeriklaste jaoks on edukuse mõõdupuuks äriline edukus, seda isegi siis, kui sellega ei kaasne just kõige eetilisem tegevus. Inimeste silmis on poliitikud need, kes neile nii-öelda käru keeravad, mitte ärimehed. Trump esindabki sellist ärimeest, kellest on saanud poliitik,» lisas ekspert.

Varasematest kokkuleppetest loobumine ja USA jaoks paremate väljavõitlemine – Trump on mitmel korral öelnud, et NAFTA leping, mis on president Bill Clintoni allkirjastatud tollimakse ja kvoote kaotav vabakaubandusleping, oli katastroof. Lisaks soovib ta kehtestada Hiina kaupadele 45-protsendilise imporditariifi ja tahab takistada USA firmadel kulude kokkuhoiu nimel välisriikidesse kolimast.

Georgetowni ülikooli majandusteadlase Diana Oweni teatel oskab Trump vajutada ka USA majanduse ja kaubanduse puhul «õigele nupule». Trump on kampaania käigus mitmel korral kinnitanud, et ta teeb presidendiks saades kõik, et ameeriklastele nende töökohad alles jääksid ja neist ei saaks teiste riikide elanikud.

Vabariiklikud konservatiivsed väärtused – Trump on kampaanias rääkinud vabariiklastele tähtsatel teemadel nagu maksud, relva omamine, abordid ja sisseränne. Teda toetavad sellised organisatsioonid nagu Family Research Council, mis rõhub pereväärtustele ja National Rifle Association, mis tegeleb eraisikute relvade küsimustega.

Virginia ülikooli poliitikateadlase Geoffrey Skelley teatel esindab Donald Trump samu vabariiklikke konservatiivseid väärtusi, nagu esindas 2008. aasta vabariiklaste presidendikandidaat Mitt Romney ja vabariiklasest 43. president George W. Bush ning see meeldib hääletajatele.

«Vabariiklased on oma vaadetelt üsna konservatiivsed ja seda on ka Trump. Hääletajatel on hea kuulda, et Trumpi seisukohad haakuvad nende seisukohtadega, eriti just need, mis puudutavad demograafilistele ja sotsiaalsetele muutustele vastuseisu. Konservatiivsed ameeriklased soovivad status quo`d ja Trumpis näevad nad selle võimaldajat,» nentis teadlane.

Immigratsioonivastasus ja immigrantide vastasus – Trump on seisukohal, et USA ja Mehhiko piirile tuleb rajada turvatara, mis peatab peamiselt Mehhikost saabuvad migrandid. Ka Trumpi pooldajad on samal seisukohal.

Geoffrey Skelley arvates mõjub Trumpi sisserännuvastasus ta pooldajatele nagu magnet.

«USAs on sisserännu teema olnud alati, 19. sajandil peeti probleemiks Iirimaalt sisserännanuid, 20. sajandil Aasia immigrante, nüüdseks «peksupoisiks» on moslemid ja juba varem mehhiklased. «Tõelised» ameeriklased, kes saavad üles lugeda esivanemaid alates puritaanidest, ei soovi uusi sisserändajaid ja on Trumpiga selles küsimuses ühel meelel,» selgitas ekspert.

Trump tegi ettepaneku karmistada või hoopis ära keelata moslemite ja Süüria sõja eest põgenejate sisseränne USAsse, samuti takistada illegaalide, kes on suuremas osas mehhiklased, saabumist.

Pakkuda erinevat – Trump on tuntud kui ärimees ja meediakuulsus, ta on olnud saatesarja «The Apprentice» saatejuht ning talle kuulub Miss Universe'i iludusvõistluse formaat.

Ta on osalenud seriaalis «Sex and the City» ning üles astunud mitmes poliitikasaates, kus on rääkinud teemadel alates 1989. aasta New Yorgi Keskpargi mõrvadest kuni 11. septembri 2001 terrorirünnakuteni ning enamik ameeriklasi tunneb teda.

Vabariiklaste presidendikandidaat Trump ei ole traditsiooniline poliitik, selle tõttu on ta osale ameeriklastest nagu «lootusemajakas» ja tekitab osas hääletajates nostalgiat, kuna esindab «vanu häid konservatiivseid vaateid».

Trumpi valimisloosung «Make America Great Again» teatab, et USA oli kunagi suurepärane, kuid siis see kadus ja praegu enam ei ole. Trumpi pooldajad näevad vabariiklasest kandidaadis USA uuesti suurepäraseks tegijat.

«See loosung väljendab samas ameeriklaste muret tuleviku pärast ning Trumpi abiga loodetakse helgele tulevikule,» lisas ekspert.

Ta lisas, et Trumpi suurimaks trumbiks on oskuslik lähenemine tavalisele hääletajale, otsekohesed sõnavõtud kuumadel teemadel, isegi sõimamine, ja rõhumine sellele, millest ameeriklased puudust tunnevad või mida tahavad tagasi saada.