Clintoni kampaaniajuht süüdistas WikiLeaksi

WikiLeaks eesotsas Julian Assange'iga on avaldanud alates reedest Podesta isiklikult meilikontolt tuhandeid e-kirju, mille väidetavalt varastasid Vene häkkerid.

Ehkki suurt kahju tekitavaid paljastusi pole olnud, kergitab leke katet Clintoni meeskonna sisearuteludelt.

Podesta nimetas elektronkirjade lekitamist reede õhtul veidraks kokkusattumuseks, sest see tuli varsti pärast seda, kui ajaleht Washington Post avaldas 2005. aastast pärineva video, milles Trump tegi naiste aadressil solvavaid märkusi.

«Seda, kas see on härra Assange'i otsus aidata härra Trumpi või on nad omavahel midagi koordineerinud, pole mul võimalik teada. Ütlen vaid, et veidra kokkusattumusena juhtus see kohe, kui veetemperatuur hakkas keema,» lausus Podesta ajakirjanikele kampaanialennukis teel Miamist New Yorki.

«Me ei saa lekete täpsust kinnitada, küll aga teame seda, et venelased võisid edastada töödeldud dokumente. Ütleksin, et Venemaa sekkumine nendesse valimistesse ja nende ilmne katse mõjutada neid härra Trumpi kasuks peaks panema muretsema kõiki ameeriklasi,» ütles Clintoni nõunik.

President Barack Obama administratsioon süüdistas reedel ametlikult Venemaad küberrünnakute suunamises USA poliitilise organisatsioonide vastu ning sekkumises valimisprotsessi, lubades vastusamme.

USA presidendivalimised peetakse 8. novembril.