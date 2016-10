Uuring: ISISe propagandavõimekus on kahanenud

ISISele uute liikmete värbamiseks kasutatavate fotode ja videode levitamine on viimase aasta jooksul drastiliselt kahanenud, selgus USA sõjaväeakadeemia West Point terroritõrjekeskuse avaldatud raportis.

2015. aasta augustis tegi ISIS ise 700 meedia- ja propagandatükki, kuid tänavu augustis oli selleks arvuks umbes 200.

«On selge, et organisatsioonil on tulnud nende tegude osas tagasi tõmmata seoses terroritõrjeoperatsiooni kasvava survega,» selgus uuringus.

Üha vähem on ka pilte nö hästi toimivast džihadistide kalifaadist, mis hõlmab koole, raamatukogusid, politseid ja avalikke teenuseid.

«See allakäik viitab sellele, et rühmitusel on raskusi funktsioneeriva riigi välise imago hoidmisega,» kirjutati raportis.

Samas on suurenenud videode arv, milles näidatakse spioonide hukkamist, demonstreerides kas survest lähtuvat paranoiat või sisemisi väljakutseid, mis on omakorda avaliku brutaalsuse põhjuseks.

ISISe propagandatiib on hävinud koalitsiooni sõjalistes rünnakutes ja küberrünnakutes sotsiaalmeedias, sõnas ka USA analüütik J.M. Berger.

«Neil on nüüd kasutada väiksemas mahus meediat, mida on keeruline üles leida ning antud materjal ise on vähem optimistlik ja pigem üheülbaline,» lisas ta.

Iraagi julgeolekujõud valmistuvad pealetungiks Mosulile, mis on viimane veel ISISe käes olev Iraagi suurlinn.

Pealetungis osaleb koalitsioon Iraagi sõjaväest, politseist, kurdi pešmergavägedest ning nii sunni kui ka šiia omakaitseüksustest.