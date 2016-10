Öresundi silda jalgsi ületanud neli inimest peeti kinni

Intsident leidis aset ööl vastu tänast. Sündmuspaigale saabunud politseinikud tabasid sillaületajad silla Taani-poolses osas paiknevas tunnelis. Vahejuhtumi tõttu pidid silda ületavad rongid vähendama kiirust.

«Nad kõndisid tunnelis ja viidi tagasi Taani. Tunnelis ja maanteel on keelatud jala käia,» ütles Kopenhaageni politsei esindaja Lars Westerwill, kes ei täpsustanud kinnipeetute isikuid ega ka seda, kas tegu võis olla ebaseaduslike migrantidega.

Teadaolevalt esimesteks silla jala ületanud isikuteks said just asüülitaotlejad, kes mullu mais kõndisid Kopenhaagenist Rootsi Malmösse. Põhjus, miks oma eluga riskides püütakse jala silda ületada, seisneb selles, et jaanuaris kehtestas Rootsi piiril Taaniga passikontrolli. Sel moel püütakse kontrollist mööda hiilida.

Et taolised intsidendid ei korduks, on Taani-poolses osas asuvasse raudteetunnelisse paigaldatud soojussensorid, samuti hoiab toimuval silma peal suur hulk kaameraid.