Briti lendurid said loa tulistada Süürias Vene lennukeid

Briti väljaande Sunday Times teatel on kuninglike õhujõudude pilootidel soovitatud vältida kontakti Vene lennukitega. Kui aga Vene kolleegid peaksid neid ohustama, on Briti pilootidele antud luba avada enesekaitseks nende pihta tuli.

«Esmalt püüab Briti piloot ennetada lennuk-lennuki vastu ründeolukorra tõenäosust, vältida piirkonda, kui seal toimub Venemaa tegevus,» ütles anonüümseks jääda soovinud Briti sõjaliste välismissioonide peakorteri allikas.

«Kuid kui pilooti on tulistatud või ta arvab, et teda tulistatakse, võib ta end kaitsta. Meil on olukord, kus ühel ainsal piloodil sõltumata tema rahvusest võib olla tulevikusündmustele strateegiline mõju,» lisas allikas.

Sunday Timesi teatel varustatakse missioonil osalevad Tornado-tüüpi lennukid õhk-õhk tüüpi rakettidega, et kaitsta end Vene lennukite võimalike rünnakute eest.

«Kuni praeguseni olid kuninglike õhujõudude Tornadod varustatud 500-naela (ligi 227 kilo – toim) kaaluvate satelliitjuhitavate pommidega. Õhus toimuva rünnaku võimalus oli olematu või väga väike. Kuid möödunud nädalal olukord muutus. Peame sellele vastama,» ütles väljaandele anonüümne kaitseallikas.

«Peame oma piloote kaitsma, kuid samal ajal astume sammu lähemale sõjale,» ütles teine anonüüme kaitseallikas. «Piisab ühe lennuki allatulistamisest õhulahingus ja kogu olukord muutub.»

Möödunud nädalal teatas USA teatas koostöö lõpetamisest Venemaaga Süüria relvarahu tagamisel, kuna Venemaa ja Süüria režiimiväed jätkasid septembris relvarahu ajal pealetungi. Venemaa ja Damaskuse väitel ründavad nad äärmuslasi, lääneriikide teatel ei vasta see tõele.