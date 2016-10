Türgi kardab Vene-USA sõda Süüria pärast

Aleppos ei lennanud 19. septembril humanitaarkonvoi piirkonnas ühtegi Vene lennukit ning Briti välisministri Boris Johnsoni süüdistused on russofoobne hüsteeria, ütles täna Vene kaitseministeeriumi pressiesindaja Igor Konašenkov.

Vene õhurünnakutes Aleppo ülestõusnute kontrolli all olevatele linnaosadele sai teisipäeval surma vähemalt 16 tsiviilisikut, teatas vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus, kelle sõnul õhulöögid olid viimaste päevade ägedaimad.

Prantsusmaa välisminister Jean-Marc Ayrault nõuab, et Venemaa ja Süüria juhid astuksid Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (International Criminal Court, ICC) ette seoses õhurünnakutega Süürias Aleppos, kus on hukkunud sadu tsiviilelanikke.

Vene kaitseministeerium teatas täna, et Moskva kavatseb muuta Süüria sadamalinnas asuva Tartusi mereväebaasi alaliseks baasiks.

Nõukogude Liidu viimane juht Mihhail Gorbatšov hoiatas täna, et maailm on Venemaa ja USA vahel seoses Süüria kriisiga kasvavate pingete tõttu jõudnud ohtlikku punkti.

Vene välisminister Sergei Lavrov nimetas ohtlikeks ettepanekuid löökide andmisest Süüria õhujõudude lennuväljadele, lisades, et Venemaal on vajalikud vahendid oma objektide kaitsmiseks Süürias.

Uuring: Venemaa ei võitle IS-i vastu, vaid toetab Assadi

Vene sõjalennukid korraldavad Süürias üha vähem õhurünnakuid Islamiriigi (IS) vastu, mis viitab sellele, et Moskva eesmärgiks on toetada rohkem Bashar al-Assadi režiimi kui võidelda terrorismi vastu, ilmneb täna avaldatud raportist.