Algselt olid kaks Prantsusmaal ehitatud helikopterikandjat mõeldudki Venemaale. 1,2 miljardi euro suurune leping Venemaa ja Prantsusmaa vahel nägi ette esimese kopterikandja üleandmise Venemaale 2014. aasta sügisel ja teise 2015. aasta sügisel, ent seoses Ukraina kriisiga lükkasid Prantsusmaa võimud aluste üleandmise määramata ajaks edasi ning lõpuks leping tühistati.

Teadaolevalt nõustus Prantsusmaa maksma Venemaale tarnimata jäänud Mistralide eest Moskvale tagasi 950 miljonit eurot, kuid pääses trahvisummade maksmisest. Prantsuse meedia andmetel võis riik lepingu tühistamisega kaotada siiski kokku 200-250 miljonit eurot.

Laevad müüdi 2015. aasta lõpus 950 miljoni euro eest Egiptusele, mis tekitas juba toona ekspertides kahtlusi. Näiteks küsiti, milleks läheb Egiptusel vaja sõjavarustuse ja –tehnikata kopterikandjaid. Samuti viidati Venemaa ja Egiptuse tihedatele suhetele.

Pühapäeval teatas aga Egiptuse telekanal SIS, et Egiptus müüb relvad Venemaale, vahendas Vene meedia. Telekanali andmetel on laevade tegelikuks omanikuks Egiptuse miljardär Nassef Sawirisi, kes andis raha sõjalaevade ostuks ning on otsustanud need nüüd sümboolse 1 dollari eest Venemaale müüa.

Laevatehingut suureks sammuks Venemaa ja Egiptuse vahelistes suhetes nimetanud telekanali andmetel on laevade müügis kokku lepitud ka Egiptuse presidendi Abdel Fattah el-Sisiga. Seejuures toetas Sawirisi el-Sisi saamist riigipeaks.

Telekanali hinnangul on võimalik, et Prantsusmaa ja Egiptuse vaheline relvatehing toimus Venemaa nõusolekul või isegi organiseerimisel. Samuti oletatakse, et Sawiris võis laevade ostuks raha saada Venemaalt.