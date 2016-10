Clintoni nõunik: FBI uurib Venemaa rolli e-kirjade häkkimises

Podesta sõnul võis Clintoni vabariiklasest vastaskandidaadi Donald Trumpi kampaaniameeskond tema meilikonto häkkimisest ette teada.

Kampaaniajuht ütles, et Venemaa ja Trumpi sidemed võivad tuleneda vabariiklaste kandidaadi poliitilistest seisukohtadest, mis sageli on kooskõlas Kremli omadega või Trumpi ning Venemaa ühistest ärihuvidest ja -sidemetest.

WikiLeaks eesotsas Julian Assange'iga on avaldanud alates reedest Podesta isiklikult meilikontolt tuhandeid e-kirju, mille väidetavalt varastasid Vene häkkerid.

Ehkki suurt kahju tekitavaid paljastusi pole olnud, kergitab leke katet Clintoni meeskonna sisearuteludelt.

Podesta sõnul sai Trumpi pikaajaline nõunik Roger Stone WikiLeaksi plaanist varastatud e-kirju avaldada eelnevalt teada.

Stone ütles eile õhtul Associated Pressile, et Podesta süüdistused on alusetud ja valed. WikiLeaks teatas täna Twitteris, et temal ei ole olnud Roger Stone'iga kontaktis.

Podesta sõnul võttis FBI temaga nädalavahetusel ühendust ja kinnitas, et uurib meilikonto häkkimist osana teisi demokraatide kontodesse tungimise juhtumeid käsitlevast juurdlusest, mille puhul kahtlustatakse Venemaaga seotud rühmitusi.

Luureametnikud ütlesid eelmisel nädalal arvatavasti töötasid süüdlased Vene luure heaks.

Vene suursaadik USAs Sergei Kisljak ütles, et süüdistused ei vasta tõele.

«Me jälgime selle riigi valimiskampaaniat väga tähelepanelikult,» ütles ta. «Me ei sekku Ühendriikide siseasjadesse ei oma avaldustega, elektrooniliste ega muude vahenditega.»