Endine ÜRO uudisteagentuur lubab välisabi raiskamise päevavalgele tuua

«Väga väha on sellise suurusjärgu tööstusi, millel ei ole sellele spetsialiseerunud meediat,» ütles endine kõrge ÜRO ametnik Ben Parker, kes hakkab IRIN-i uurimistööd juhtima.

«See on väga veider, unikaalne ja kompleksne seaduslike õiguste süsteem, kus võim on koondunud väga vähestesse kätesse,» lisas Parker, kes juhtis 2012. aastal ÜRO humanitaarabibürood Süürias.

Parker võrdles humanitaarabimaailma läbipaistmatuselt Vatikaniga ja ütles, et uuriva ajakirjanduse puudumine ei ole abikogukonnale kasuks tulnud.

«Käputäis doonoreid ja käputäis hiiglaslikke abiagentuure kalduvad seda 20 miljardit dollarit monopoliseerima ning nende tegevuse uurimine ja läbipaistvus on äärmiselt kasin.»

Parker lubas, et IRIN toob päevavalgele mõjuvõimsad humanitaarabiorganisatsioonid, kes küsivad üldsuselt raha ja «väidavad, et teevad õiget asja», aga pääsevad sageli väga kehva tööga ja oma läbikukkumist ausalt tunnistamata.

Agentuur loodi 1995. aastal pärast Rwanda genotsiidi ja tema tegevus on olnud alati suunatud humanitaarkatastroofide kajastamisele.

IRIN-i direktor Heba Aly ütles, et organisatsioon tundis end ÜRO kontrolli all survestatuna ja otsustas, et suudab sõltumatuna rohkem korda saata. Sellega ollakse aga ilma ka ÜRO rahastatusest ja jäädakse karmi majanduskliima vintsutada, tõdes Aly.

Ta avaldas aga lootust, et IRIN-i toetavad USA-s tekkima hakanud fondid ja filantroobid, kes toetavad ühiskonnateadlikku ajakirjandust.