Saksamaal terrorismis kahtlustatud süürlane sooritas enesetapu

Ilmselt oli tegemist enesetapuga.

Politsei vahistas 22-aastase Jaber Albakri esmaspäeval pärast kaks päeva kestnud inimjahti.

"Jaber Albakr võttis endalt elu Leipzigi vanglahaiglas," kirjutati Saksimaa liidumaa valitsuse ametlikus teadaandes.

Süürlane läbis eelmisel aastal julgeolekukontrolli, kuid tema juures ei leitud midagi kahtlast

Eelmisel aastal Saksamaale saabunud ja asüüli saanud 22-aastane Jaber Albakr peeti kaks päeva kestnud ulatuslike otsingute järel kinni esmaspäeva varahommikul Leipzigis. Tal õnnestus laupäeval Chmenitzis politsei haarangust napilt pääseda.

Süürlane pöördus pelgupaigapalvega Lepzigis kahe kaasmaalase poole, nood aga sidusid ta oma korteris kinni ja andsid politseile üles.

Saksa siseminister Thomas de Maizière ütles, et Albakri andmeid võrreldi 2015. aastal julgeolekuametkondade olemasoleva teabega, kuid midagi ei leitud. "Me ei tea, millal ta radikaliseerus."

Saksa võimud arvavad, et Albakril olid sidemed sunniitliku äärmusrühmitusega Islamiriik.

Saksa siseluureameti juht Hans-Georg Maassen ütles teisipäeval telekanalile ZDF, et amet sai septembri algul infot IS-i plaanist rünnata Lääne-Euroopas, eeskätt Saksamaal, taristut, raudtee- ja lennujaamu.

Maassen ütles, et otsus süürlase kinnivõtmiseks langetati pärast seda, kui laekus info, et ta oli ostnud spetsiaalse liimi, mis politsei hinnangul oli viimaseks vajalikuks komponendiks lõhkeseadeldise valmistamisel. Kahtlusaluse korterist leitud lõhkeaine oli sisuliselt kasutusvalmis. See oli isevalmistatud TATP, mida pühasõdalased kasutasid ka Pariisi ja Brüsseli rünnakutes.