Prantsuse välisminister ei toeta sanktsioone Venemaa vastu Süüria osas

"Eesmärgiks on hoiduda sanktsioonide keerisest ehk sanktsioonide kehtestamisest lihtsalt sanktsioonide pärast," ütles Ayrault pärast kohtumist Itaalia ja Saksamaa kolleegidega.

""Olukord Süürias on väljakannatamatu. Sõjalist lahendust sellel konfliktil ei ole. Läbirääkimised on ainus viis, kuidas lõpetada viis aastat väldanud sõda," kordas Ayrault.

Saksa kantsler Angela Merkel ja Prantsuse president François Hollande püüdsid Vene riigipead Vladimir Putinit kolmapäeval telefoni teel mõjutada, et ta suruks läbi Süüria relvarahu. Vestlus oli pühendatud peamiselt Ukrainale, kuid Hollande rõhutas oma seisukohta, et Süürias tuleb kiiresti saavutada relvarahu ning tagada humanitaarabi kohaletoimetamine ja Merkel toetas seda.

Venemaa president Vladimir Putin lükkas kolmapäevases intervjuus "poliitilise retoorikana" tagasi süüdistused nagu oleks pealetungi käigus Süürias asuvale Aleppole sooritatud sõjakuritegusid.

"See on poliitiline retoorika, mis ei tähenda eriti midagi ja mis ei võta arvesse tegelikku olukorda Süürias," tõdes Putin Prantsusmaa telekanalile TF1 antud usutluses.

"Ma olen sügavalt veendunud, et Süürias kujunenud olukorra eest on vastutavad lääneriigid ja eelkõige muidugi USA. Nad teavad seda väga hästi isegi," lisas Putin.

"Venemaa on valmis tegema Süüria konflikti lahendamiseks koostööd kõigi Euroopa partnerite, ka Prantsusmaaga," kordas president.

Teine rahvusvaheline kohtumine Süüria vägivalla üle peetakse pühapäeval Londonis, päev varem on kõnelused Šveitsis.

"Ühendriikide välisminister John Kerry võtab osa mõlemast kohtumisest, et arutada "mitmepoolset lähenemist Süüria kriisi lahendamisele, seal hulgas vägivalla kestlikku peatamist ning humanitaarabi kohaletoimetamise jätkamist", ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja John Kirby.

Venemaa president manitses kolmapäeval, et riigid ei tohiks minna konfliktide lahendamiseks surve ja väljapressimise teed, vaid püüdlema kompromisside poole.

"Me ei tohiks minna surve ja väljapressimise, vaid kompromisside otsimise teed. Ma olen kogu aeg öelnud, et meie oleme valmis kompromisse otsima ja me tahaksime väga, et partnerid kohtleksid meid samamoodi," ütles Putin vastuseks küsimusele, kas Venemaale võidakse kehtestada Süüria olukorra tõttu uued sanktsioonid.

"Kui anname sellele väljapressimisele järele, kaotame lõpuks ka majandussektoris, sest muutume kellegi majandusripatsiks. Venemaa ei saa seda lubada, sest seda ei elaks ta üle."