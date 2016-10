Ühendriikides uuritakse väikelennuki tahtlikku allakukutamist

Instruktori kinnitusel polnud allakukkumine õnnetus, vaid tahtlik tegu jordaanlase poolt.

Vahejuhtum leidis aset New Yorgist 192 kilomeetri kaugusele jäävas East Hartfordis. Treeninglennul viibinud piloot tuvastati kui 28-aastane Jordaania päritolu Feras Freitekh.

"Allakukkumine oli tahtlik tegu," kinnitas kolmapäeval ka transpordiohutusameti esindaja.

Lennuk paiskas maha elektriliinid East Hartfordi lennujaama lähedal. Politsei teatel asub sealsamas kõrval sõjaväe- ja eralennukitele mootoreid tootev ettevõte Pratt and Whitney.

East Hartfordi politseileitnandi Josh Litwini sõnul on juhtunu asjaolud ja motiivid alles selgitamisel, kuid praeguseks on tuvastatud, et allakukkumine oli tahtlik.

"Kahjuks paistab asi selline olevat, et isik soovis oma elu lõpetada ja tegi seda sel moel. Instruktor ja jordaanlane läksid vahetult enne juhtunut tülli," tsiteeris Litwin üht tundmatuks jääda soovinud föderaalametnikku. Litwini sõnul pole leitud tõendeid, mis osutaksid terrorismile.

Lennuki allakukkumiskoha lähedal oli sõiduauto, milles viibisid ema ja kolm tütart, kes toimetati vapustusega haiglasse, kuid lubati juba koju.