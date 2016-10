Austraalia immigratsiooniminister teatas täna Manuse põgenikekeskuse sulgemisest, kuid ütles, et laagri 854 elanikule asüüli ei pakuta. Laager on Austraalia rahastatud, kuid asub Paapua Uus-Guinea saarel.

Londoni pussitaja on Somaalia päritolu Norra kodanik

Ühendkuningriigi pealinnas Londonis Russell Square`il toimus eile õhtul pussitamine, milles hukkus üks ja sai vigastada viis inimest, rünnaku arvatav toimepanija on võimude teatel vahi all, vahendab the Guardian.