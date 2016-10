Trump ahistas väidetavalt aastaid tagasi naisi: ta oli nagu kaheksajalg

Mitmed naised on Trumpi juba varem süüdistanud nende ahistamises, kuid sel nädalal teatasid veel kaks naist, et aastaid tagasi sattusid ka nemad Trumpi kätte, kes neid käperdas ja suudles, edastab Los Angeles Times viitega New York Timesile.

Üks neist on 74-aastane Jessica Leeds, kelle teatel haaras Trump rohkem kui 30 aastat tagasi tal rindadest ja üritas kätt seeliku alla ajada, kui nad olid lennukis.

«Ta oli nagu kaheksajalg, kelle «haarmed» ulatusid kõikjale, tundsin end ohustatuna,» teatas Leeds, kes oli juhtumi ajal 38-aastane.

Teine naine, kes nüüd temaga toimunu avalikustas, on Rachel Crooks, kelle teatel tutvus ta Donald Trumpiga 2005. aastal Trump Toweris sekretärina töötades. Ta oli siis 22-aastane ning Trump suudles teda pärast tutvumist mõlemale põsele ja suule.

«See oli minu jaoks nii üllatav kui alandav, olin töötaja, mitte libu. Tundisn end pärast seda juhtumit suure nullina,» meenutas Crooks.

Crooksi sõnul sattus ta paar päeva pärast esimest juhtumit uuesti Trumpiga kokku ning siis küsis meest temalt ta telefoninumbrit. Ilmnes, et Trump tahtis sekretäri kohta käivad andmed edastada modelliagentuurile ilma, et naine oleks selleks luba andnud.

Trumpi kampaaniameeskonna teatel on nende naiste sõnavõtud kandidaadivastane rünnak ja selliste naiste abil üritab meedia kandidaadile «vee peale tõmmata».

«Kõik need lood on väljamõeldised ja lausvaled. Meedia sorib aastakümnete taguses pahnas, üritades leida sealt midagi, millega Trumpi mainet veelgi kahjustada. Igatahes oleme jõudnud punkti, kus meedia üritab presidendikampaaniat valimisi veelgi rohkem mõjutada,» teatas Trumpi pressiesindaja Jason Miller.

New York Timesi teatel uurisid nende reporterid põhjalikult aastatetaguseid lugusid ning said nende kohta kinnituse nimetatud naistelt, nende perelt ja sõpradelt.

Kolm korda abiellunud Trumpi on kogu kampaania jooksul teinud naiste kohta solvavaid märkusi, ta sihtmärgiks on naiste kehakaal, välimus ja see, kuidas ta naistele meeldib.

Veel on Trump teinud räigeid märkusi mehhiklaste, moslemite, sõjaväelaste ja piiratud liikumisvõimega inimeste kohta, kaotades sellega nii mõnegi, kes võib olla kaalus tema poolt hääletamist.

Trump on hiljem oma räigust mõnevõrra leevendanud ja paaril korral isegi vabandanud, kuid põhijoontes on ta retoorika samaks jäänud.