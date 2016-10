Pildid: Prantsuse linn sai migrandihoiatusplakatid - nad on kohe kohal

Ta käivitas referendumikampaania plakatitega, millel on kirjas: «Riik sunnib meid migrante vastu võtma. Olge valmis, nad on kohe kohal. Migrandid meie linnasüdames!»

Vastavalt Prantsuse keskvõimu korraldusele peab Béziers` lähiajal võtma vastu 40 põgenikku, kes on pärit Calais`kuulsast «džunglist».

Äärmusparempoolsete vaadetega ja parteisse Front National kuuluva linnapea käsul pandi 11. oktoobril linnas üles 100 migrandivastast ja referendumile kutsuvat plakatit.

Ménard teatas oma kampaaniast Facebookis, kutsudes kodanikke üles teatama, mida nad põgenike vastuvõtmisest ja linna elama asumisest arvavad.

Linnapea arvates on keskvõimu poolt neile määratud põgenikud kohalikele nagu «noahoop selga».

Prantsusmaa rassismivastasele ühingule SOS Racisme ei meeldi Béziersi linnapea suhtumine sisserändajatesse. Nad teatasid, et linnapea üritab külvata inimgruppide vahel vaenu ja rikkuda inimõigusi.

SOS Racisme edastas: «Robert Ménard on väikese ajuga tähtsusetu mees, kes oma parempoolsete vaadetega külvab vaid vaenu ja viha. Sellise suhtumisega rikub ta Prantsusmaa mainet ja demokraatia põhimõtteid».

Ménard vastas kriitikale öeldes, et tal on õigus kaitsta oma linna ja linnaelanikke selle eest, mis on neile peale sunnitud.

«Tunnen sõjas kannatavatele süürlastele kaasa, kuid meil on õigus seista oma õiguste eest. Kohalikud peavad ise otsustama, kas nad soovivad võõraid. Kas Prantsusmaal ei kehtigi enam demokraatia? Kehtib ja selle tõttu korraldan migrandiküsimuses referendumi,» selgitas linnapea.

Linnapea teatel peaks 40 põgenikku jõudma Béziers`i selle kuu lõpul, kuid Pariisist on olnud kuulda, et sinna plaanitakse majutada veel 30 – 50 põgenikku.

«Me ei pea nii palju migrante vastu võtma. Kui nad tahavad meie linnas elada, siis peab neil olema nii minu kui elanike nõusolek,» jätkas Ménard.

Osa Béziers` elanikke algatas allkirjade kogumise, et need plakatid linnast eemaldataks ja allkirja on andnud 29 498 inimest. Nende arvates ei sobi sellisel negatiivsel viisil näidata oma suhtumist põgenikesse.

Paremäärmusliku linnapea aktsiooni mõistsid hukka mitmed inimõigusorganisatsioonid, kaasa arvatud Human Rights Watch.