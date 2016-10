Žirinovski: Trump toob globaalse rahu, Clinton tuumasõja

Reutersi teatel on Žirinovski veendunud, et Trump on USA presidendiks sobiv, kuna ta aitaks kaasa globaalse rahu saavutamisele, naissoost Clinton seevastu olevat sõjaõhutaja.

Žirinovski soovitab ameeriklastel anda hääl Trumpile ja kui nad seda ei tee, siis jõuab Valgesse Majja Clinton, kelle tegevuse tagajärjel võib süttida kolmas maailmasõda, millega kaasneb tuumasõda.

«Naine juhina on väga ohtlik, meestel on ajalooliselt suurem juhtimiskogemus kui naistel. Kui maailma ühte juhtriiki hakkab juhtima naine, siis tuleb halvimaks valmis olla,» lisas venelane.

Žirinovski arvates on Trump ainus, kes suudab leevendada Venemaa ja USA vahelisi pingeid, mis on tekkinud seoses Venemaale kehtestatud sanktsioonide, Ida-Ukrainas toumuva ja Venemaa Süüria sõtta sekkumisega.

«Venemaa ja USA suhted on madalseisus, kuid need võivad veelgi halveneda, kui lahvatab sõda. Seda saab ära hoida, kui ameeriklased hääletavad vabariiklase Trumpi poolt. Kas ameeriklased ei saa aru, et Trumpile hääle andmisega tagavad nad globaalse rahu, kuid kui nad eelistavat Clintonit, siis tuleks neil valmistuda sõjaks. Hiroshima ja Nagasaki võivad 21. sajandil korduda,» arvab Žirinovski.

Žirinovski sai möödunud kuul Venemaa presidendilt Vladimir Putinilt autasu selle eest, et Venemaa Liberaaldemokraatlik partei oli duumavalimistel edukas. Žirinovski on selle partei juht.

On neid venelasi, kelle arvates ei ole Žirinovski tõsiseltvõetav poliitik, kuna ta nägemused ja sõnavõtud on äärmuslikud. Samas on teada, et ta pooldab Kremli ja Putini poliitikat ning võimud uurivad tema esinemiste abil rahva reaktsioone.

Venemaa opositsiooni arvates on Vladimir Žirinovski oma vaadetelt ja olemuselt kohalik «Donald Trump».

Trump tahab rajada USA-Mehhiko piirile migrantide sisserännet takistava turvatara. Umbes samasuguse mõtte käis välja Vladimir Žirinovski, kelle arvates peakse Venemaa rajama oma riigi lõunaossa samasuguse tara, et selle abil eraldada moslemikogukonnad.