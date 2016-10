Islamiriik on hakanud Iraagis kasutama pommidroone

Kurdivõitlejad tulistasid ühe sellise drooni möödunud nädalal alla, pidades seda džihadistide luuredrooniks, kuid lähem uurimine paljastas, et sinna oli paigutatud pomm. Drooni uurinud kurdid hukkusid plahvatuses.

«Droonis olnud pomm oli maskeeritud akuks, tegemist oli väikese, kuid siiski võimsa pommiga,» teatas USA militaarallikas.

New York Times kirjutas, et see juhtum oli esimene, milles Islamiriigil õnnestus drooni abil kurdivõitlejaid tappa.

USA luure andmetel on sel kuul Iraagis nähtud veel kahte pommidrooni, millest ühega rünnati kontrollpunkti, kuid teine suudeti alla tulistada.

Nende sündmuste tõttu on Iraagis Islamiriigi vastu võitlevad kurdiüksused ja lääneliitlased varasemast tähelepanelikumad, suhtudes nüüd igasse kahtlasse drooni kui võimalikku pommi.

USA arvates plaanib Islamirik kasutada droonipomme edaspidi aina sagedamini ja oletatavalt ka võitluses Mosuli eest.

Islamiriigi pommidroonid tõid kaasa selle, et USA kaitseministeerium sai 20 miljonit dollarit lisaraha, et töötada välja droonide vastu võitlemiseks sobiv relvastus.

Ameeriklastest ekspertide teatel kasutavad Islamiriigi võitlejad kõige lihtsamaid droone, mida saab osta internetist, kuid edaspidi võivad võitlejad hakata kasutama aina keerukamaid droone, mis võimaldavad tekitada suuri purustusi ja võtta paljudelt elu.

«Islamiriigi võitlejad on noored ja õppimisvõimelised ning neid huvitab nüüdstehnoloogia, mis lihtsustab sõjategevust,» teatas USA kindral Sean MacFarland.

Märtsis avastas USA juhitav koalitsioon, et Islamiriik on droonide abil teinud Iraagis videoid Iraagi armee ja liitlasvägede paiknemise kohta. Mõned päeva pärast luurevideode avalikuks tulekut tabas Islamiriigi rakett liitlaste positsiooni, tappes ühe ameeriklasest sõduri.