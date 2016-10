Ateena paremäärmuslikus raamatupoes plahvatas pomm

Plahvatus toimus pärast vasakpoolsele ajalehele tehtud telefonikõnet, milles ähvardati peatse rünnakuga, vahendab AFP.

Paremäärmuslikku maailmavaadet esindavaid raamatuid müüv pood on sattunud rünnakute alla ka varem, seekord olid kahjustused minimaalsed.

Raamatupoega samas majas elab ka Ateena apellatsioonikohtu prokurör.

Viimase 10 aasta jooksul on Kreeka finants-, diplomaatilisi ja poliitilisi sihtmärke tabanud sajad väiksemad pommiplahvatused ja süütamised. Rünnakute taga on harilikult äärmusrühmitused, kuid neist paljude tegevusele on viimastel aastatel lõpp tehtud.