Boko Haram vabastas 21 röövitud koolitüdrukut

«Vastab tõele. Informatsiooniministeerium väljastab varsti pressiteate,» ütles allikas uudisteagentuurile AFP.

Tüdrukud vahetati välja nelja vangis olnud Boko Harami võitleja vastu Nigeeria kirdeosas Bankis.

Pole veel teada, kes pantvangidest vabaks said.

2014. aasta aprillis ründasid ligikaudu 200 Boko Harami võitlejat Chiboki linnas asuvat kooli ja viisid endaga kaasa 276 tüdrukut. 57-l õnnestus intsidendi käigus põgeneda, kuid vangistusse jäi edasi 219 noort neidu, kellest enamiku saatuse kohta pole tänini midagi teada.

Teada on, et need tüdrukud, kes ei olnud moslemiusku, pidid uue usu vägisi vastu võtma. Kardetakse, et koolitüdrukuid kuritarvitati seksuaalselt ja nad sunniti võitlejatega abielluma.

Selle aasta aprillis avaldas rühmitus lõpuks video, kus oli näha 15 röövitud tüdrukut.

Mais leiti üks tüdrukutest ka üles. 19-aastane Amina Ali uitas koos imiku ja mehega sihitult Sambisa metsas, kõigil kolmel oli tõsine alatoitumus. Mees väitis, et on Ali abikaasa, ja hiljem tuvastati, et tegu oli ka Boko Harami võitlejaga. Leitud tüdruku sõnul on teised tüdrukud endiselt metsas ja kuus neist surnud.

Inimõigusorganisatsiooni Amnesty Internationali andmetel on Boko Haram viimase kahe aasta jooksul röövinud ligikaudu 2000 noort, keda kasutatakse seksiorjade, võitlejate ja enesetaputerroristidena. Inimröövidega loodetakse hirmutada ka lihtinimesi ja lämmatada nende vastupanu.