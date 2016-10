Ateena pommiplahvatuse võttis omaks anarhistide rühmitus

Nihilistlik rühmitus Tuletuumade Salaliit (The Conspiracy Nuclei of Fire) teatas, et rünnaku sihtmärgiks oli raamatupoe kohal asuvas korteris elav prokurör.

Rühmitus süüdistas vasakpoolsete veebilehele pandud avalduses prokurör Georgia Tsatanit korruptsioonis ja ülemäärases karmuses ühe rühmituse liikme naise juhtumi menetlemises.

Eile õhtul kärgatanud plahvatus tekitas purustusi hoone fassaadile, ümberkaudsetele poodidele ja läheduses seisvatele autodele.

Rühmitus on varemgi pommiplahvatusi korraldanud.