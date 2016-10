Šoti valitsus avaldab iseseisvusreferendumi eelnõu

«Ma olen otsustanud, et Šotimaa saab võimaluse kaaluda uuesti iseseisvuse küsimust ja teha seda enne, kui Ühendkuningriik EList lahkub, kui seda on meie riigi huvide kaitseks vaja.»

Šotimaa viis 2014. aastal läbi iseseisvusreferendumi, kuid siis hääletas 55 protsenti valijaist Ühendkuningriiki jäämise poolt.

Suurbritannia 23. juuni referendumil hääletas 62 protsenti šotlastest ELi jäämise poolt, kuid kokkuvõttes toetasid britid ühendusest lahkumist.

Sturgeon ütles, et Šotimaa avaldab ettepanekud Euroopa ühisturgu jäämiseks. Briti peaminister Theresa May on andnud mõista, et riik võib olla sunnitud lahkuma ka ühisturust, kui ta tahab kehtestada rangemat kontrolli ELi immigratsiooni üle.

«Šotimaa ei valinud seda olukorda. Teie partei viis meid siia. Te ütlesite 2014. aastal meile, et Šotimaa on Ühendkuningriigis võrdne partner. Nüüd on tulnud aeg seda tõestada,» ütles Sturgeon Briti peaministri konservatiivide poole pöördudes.

Šoti esimese ministri sõnul sisaldavad ettepanekud nii praeguste ELi volituste ülevõtmist kui Londonilt uute õiguste saamist. Viimaste hulgas oleks õigus sõlmida rahvusvahelisi kokkuleppeid ja otsustada immigratsiooni üle.

«Kui te ei saa või ei taha lasta meil kaitsta oma huve Ühendkuningriigis, on Šotimaal õigus otsustada uuesti, kas ta tahab minna teist teed.»