Hetkel, mil ÜRO on jõudnud kokkuleppele, et maailmaorganisatsiooni järgmiseks peasekretäriks saab endine Portugali peaminister Antonio Guterres, lükates sellega kõrvale seitsme ÜRO juhiks kandideerinud naise taotlused, on otsustanud organisatsioon valida oma maskotiks koomiksitegelasest Imenaise, vahendab New York Times.