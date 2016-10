Iraak kutsus Türgi sõdurite kohaolu tõttu välja Ankara suursaadiku

Türgi väed asuvad Bashiqa piirkonnas Mosuli lähistel ning Türgi peaministri sõnul jäävad nad sinna hoolimata Bagdadi vastuseisust.

Türgi suursaadikule esitati karmilt sõnastatud protestinoot selle suhtes, mis puudutab Türgi vägede viibimist Bashiqa lähistel ning Türgi juhtkonna hiljutisi ründavaid avaldusi, sõnas ministeeriumi pressiesindaja Ahmed Jamal.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles teisipäeval Iraagi peaministrile Haider al-Abadile, kes kritiseeris Türgi vägede kohalolekut Iraagis enne plaanitavat operatsiooni Mosuli vabastamiseks Islamiriigi (IS) käest, et see peaks oma kohta teadma.

Eelmisel nädalal sõnas Türgi peaminister Binali Yıldırım, et nende väed jäävad kohale, hoolimata Bagdadi valitsuse soovidest.

Olukorda kommenteeris sel nädalal ka USA välisministeerium, mille sõnul saavad välisriikide relvajõud Iraagis viibida ainult selle heakskiidul.